20 Ekim 2020 Salı 19:13 | Son Güncelleme:
'Saygı-Bir Ercüment Çözer Dizisi'nin Savaş'ı Boran Kuzum adaletin peşinde
‘Saygı-Bir Ercüment Çözer Dizisi'nde Savaş karakterini oynayacak olan Boran Kuzum, haksızlığa ve adaletsizliğe karşı savaş açacağını söyledi.
Hikayesini seyircisiyle buluşturmak için heyecanlı olduklarını aktaran Boran Kuzum, ‘’ Savaş, başına gelecek olayların sonucunda eylemsiz kalmak ya da katil olmak arasındaki ince çizgide yürüyecek ve sahip olduğu aşkın gücüyle, bocalayacağı bir yola girecek bir karakter’’ dedi.