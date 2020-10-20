'Saygı-Bir Ercüment Çözer Dizisi'nin Savaş'ı Boran Kuzum adaletin peşinde

Hikayesini seyircisiyle buluşturmak için heyecanlı olduklarını aktaran Boran Kuzum, ‘’ Savaş, başına gelecek olayların sonucunda eylemsiz kalmak ya da katil olmak arasındaki ince çizgide yürüyecek ve sahip olduğu aşkın gücüyle, bocalayacağı bir yola girecek bir karakter’’ dedi.