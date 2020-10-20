Tuvana Türkay'ı Erdem Özün ile birlikteliği hakkında yazılanlar delirtti

Oyuncu Tuvana Türkay’ın iş insanı Erdem Özün ile sürpriz bir birlikteliğe yelken açtı. Gözlerden uzak ilişki yaşayan ikili, Türkay’ın annesinin vetosuyla büyük şok yaşadı. Annesi Armağan Türkay’ın onay vermemesi nedeniyle Erdem Özün ile bir süre ayrı kalmak istediği iddia edilen Türkay, bu yazılanlara bir mesajla yanıt verdi. Hakkında asılsız haberler yapılmasından artık bıktığını ima eden oyuncu, "Biri benim adıma karar verince al o zaman sen yaşa diyerek hayatımı eline verip uzaklaşmak istiyorum. Çünkü delirttiniz!" mesajını yazdı. Oyuncu ile Erdem Özün’ün, olaylardan sonra gözlerden uzak birlikteliklerini yaşamaya çalıştıkları öğrenildi.