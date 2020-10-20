  • $7,8708
  • 9,3181
  • 483.159
  • 1210.41
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Güneş
  • Tuvana Türkay'ı Erdem Özün ile birlikteliği hakkında yazılanlar delirtti
20 Ekim 2020 Salı 18:46 | Son Güncelleme:

Tuvana Türkay'ı Erdem Özün ile birlikteliği hakkında yazılanlar delirtti

Tuvana Türkay'ı Erdem Özün ile birlikteliği hakkında yazılanlar delirtti

Tuvana Türkay, yazılan iddialar karşısında ‘delirdi'... Türkay, 'Erdem Özün'le olan ilişkisinde, annesinden veto yedi' haberlerine 'Hayatımı ellerine verip uzaklaşmak istiyorum' dedi.

Oyuncu Tuvana Türkay’ın iş insanı Erdem Özün ile sürpriz bir birlikteliğe yelken açtı. Gözlerden uzak ilişki yaşayan ikili, Türkay’ın annesinin vetosuyla büyük şok yaşadı. Annesi Armağan Türkay’ın onay vermemesi nedeniyle Erdem Özün ile bir süre ayrı kalmak istediği iddia edilen Türkay, bu yazılanlara bir mesajla yanıt verdi. Hakkında asılsız haberler yapılmasından artık bıktığını ima eden oyuncu, "Biri benim adıma karar verince al o zaman sen yaşa diyerek hayatımı eline verip uzaklaşmak istiyorum. Çünkü delirttiniz!" mesajını yazdı. Oyuncu ile Erdem Özün’ün, olaylardan sonra gözlerden uzak birlikteliklerini yaşamaya çalıştıkları öğrenildi.

<p>İP İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu için “FETÖ

İP milletvekili Ümit Özdağ canlı yayında açıkladı: İP İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu FETÖ'cü

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Kuşadası'nda iki deniz kaplumbağası karaya vurdu

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.