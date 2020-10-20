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  • 'Uyanış: Büyük Selçuklu'nun Elçin Hatun'u Leyla Lydia Tuğutlu 30. yaşında umut olmak istiyor
20 Ekim 2020 Salı 19:04 | Son Güncelleme:

'Uyanış: Büyük Selçuklu'nun Elçin Hatun'u Leyla Lydia Tuğutlu 30. yaşında umut olmak istiyor

'Uyanış: Büyük Selçuklu'nun Elçin Hatun'u Leyla Lydia Tuğutlu 30. yaşında umut olmak istiyor

'Uyanış: Büyük Selçuklu'da rol alan Leyla Lydia Tuğutlu, yaklaşan doğum günü için duyuruda bulundu.

29 Ekim’de 30 yaşına girecek olan Leyla Lydia Tuğutlu, hediye yerine bağış istedi. Bu kampanyasını sosyal medyadan paylaşan oyuncu, ‘’ Bu yıl sizlerin de destekleri ile doğum günüm, kanser hastası çocuklara yaşama dönüş için umut olacak. Güzel kalpleriniz ile iyilik yapmak için yollayacağınız bağışları heyecanla bekliyorum’’ yazdı.

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