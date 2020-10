Sigarayı 2 haftada bırakmak mümkün

Tarihi 3000 yıl öncesine kadar uzanan geleneksel Çin tıbbının baştacı ettiği akupunkturun, bağışıklık, sinir sistemi, ağrı ve zayıflamadaki etkisinin kanıtlanmasının ardından sigarayı bırakmadaki gücü de ortaya çıktı. Türkiye Akupunktur Derneği Onursal Başkanı Dr. Murat Topoğlu, sigarayı bırakmak isteyen ancak her denemesi başarısızlıkla sonuçlanan tiryakilere sağlıklı yaşamın kapılarını açan iğnelerin gücünü açıkladı. Akupunktur tedavisiyle sigarayı bırakma oranının yüzde 90’lara çıktığının bilgisini veren Dr. Topoğlu yöntemin sigarayı bırakmaya nasıl yardımcı olduğunu şöyle anlatıyor: “Beyinde serotonin ve endorfin adı verilen iki hormon bulunur. Bunlar rahatlık, huzur gibi duygularla ilgilidir. Normalde mutlu bir haber alınca ya da çikolata yiyince, bir yeriniz acıyınca bu hormonların düzeyi yükselir. Sigara içenlerde serotonin-endorfin salgılama işini sigara üstlendiğinden vücut otonomisini kaybetmiştir. Akupunktur tedavisi beyni yeniden sigaraya gerek duymadan bu hormonları salgılaması için uyarır ve beyin eski otonomisini kazanır.”

HASTANIN DURUMU VE YAŞI ETKİLİ



Akupunkturun sigarayı bırakma tedavisinde seans sayısını hastanın durumu ve yaşının belirlediğini söyleyen Dr. Murat Topoğlu, "Bu üç ila 30 seans hatta daha uzadığı durumlarda olabilir. Genellikle iki hafta içinde yapılan uygulamalar altı ve sekiz seans arasında değişiyor. İlk iki-üç seans özellikle hemen her gün yapılıyor, sonraları gün aşırı veya iki günde bir seansa düşüyor. İlk Seans 15 dakika diğerleri 30 dakikaya kadar uzatılabiliyor. Hasta ilk geldiğinde press needle adı verilen kalıcı iğneler kulağa dört-yedi gün arası kalacak şekilde takılıyor. Bir hafta sonra kulak noktaları ölçüm değerleri dikkate alınarak değiştiriliyor. Sigara içme isteği olduğunda kulağa takılan iğnelere 30 kez dairesel olarak basınç uygulanarak uyarılıyor. Hastadan 8-10 kez derin nefes alıp sonuna kadar vermesi isteniyor. İlk üç gün özellikle sigara isteğinin olacağı fakat bunun her geçen gün azalacağı telkini yapılıyor. Dolayısıyla ilk üç gün hiç sigara içilmemeli. Çünkü sigara azaltılarak bırakmak daha zor. Yardımcı tedavi olarak da kalsiyum ve günlük 2000 mg C vitamini veriliyor" diyor.

TAHLİLLER YAPTIRILMALI



Öncelikle hasta akupunkturist doktor tarafından muayene edildikten sonra (Gerekli laboratuvar ve radyolojik tahlillerden sonra) tanı konulur. Hasta muayene masasına hastalığın yeri ve hastanın durumuna göre yüz üstü veya sırtüstü uzandırılıyor, isterse oturtuluyor.

İĞNELER ACITIR MI?



Akupunkturda çok çeşitli iğneler var. Bunlardan en çok kullanılanı çelik iğneler. Bu iğneler hemen hemen kıl inceliğinde ve aynı zamanda çok sivri. Akupunkturist tarafından çok özel bir yöntemle hiç acı duymadan cilt altı veya kas içine batırılarak uygulanıyor. Bu noktalar bazen 20-30 saniye uyarılıp çıkarılabiliyor. Çoğunlukla akupunktur iğneleri uygulandıktan sonra hasta genellikle sakin bir kabin veya odada 15 ile 45 dakika yatarak tedavi ediliyor.

BAŞ DÖNMESİ VE STRESİ ÖNLÜYOR

Nikotin yüksek derecede organik bağımlılık yapar. Dolayısıyla sigara bırakmaya bağlı (Abstinens) belirtileri fazladır. Dr. Murat Topoğlu bunları şu şekilde sıralıyor: "Anksiyete, terleme, çok çabuk irritable olma, baş ağrısı, ishal, konstipasyon, yorgunluk, baş dönmesi, uykusuzluk, dilde ve başta uyuşma, boşluk veya şişme hissi, konsantrasyon azlığı, dikkat eksikliği." Topoğlu, sigara bırakıldığı ilk günden itibaren ortaya çıkan bu sorunların akupunktur sayesinde önlendiğini dile getiriyor.

