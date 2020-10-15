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15 Ekim 2020 Perşembe 18:42 | Son Güncelleme:

Kekik yağı virüsten koruyor

Kekik yağı virüsten koruyor

Zürih Üniversitesi yaptığı araştırmada, kekik yağının içindeki carvacrol hammaddesinin, çörekotu ve üzüm çekirdeği yağının, koronavirüsünün DNA zincirini parçalayarak virüsü tamamen yok ettiğini, ortaya çıkardı. Bu bilgiyi uluslararası 46 farklı üniversite de yaptığı araştırma sonucu onayladı.

Uzmanlar “Kekik yağının özünde carvacrol hammaddesi bulunuyor. Bu hammaddenin, virüsleri yok eden ve iyileştirici özelliği var. Kekik, geçmişten bugüne çoğu kültürde ağrı kesici, detoksifikasyon ve daha birçok terapötik alanda kullanılan bir bitki. Aynı zamanda antimikrobiyal etkisi sayesinde mikropları güvenli bir şekilde ortadan kaldırıyor” dedi. L’actone Life ekibindeki uzmanlar carvacrol’un faydalarını şöyle sıraladı: “Bağışıklık sistemini güçlendirir. Virüslerin DNA zincirini kırar ve yok eder. Solunum yolu enfeksiyonlarına karşı korur. Yaraların iyileşme sürecini hızlandırır. Dipraksi tedavisinde etkilidir. Sindirim sistemini güçlendirir. Kanser hücrelerinin oluşumunu durdurur. Kalp krizi ve diğer kalp rahatsızlıkları riskini azaltır” diye konuştu. Uzmanlar, carvacrol içeren ürünler kullanarak koronavirüsten korunmanın mümkün olduğunu dile getirdi.

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