Kekik yağı virüsten koruyor

Uzmanlar “Kekik yağının özünde carvacrol hammaddesi bulunuyor. Bu hammaddenin, virüsleri yok eden ve iyileştirici özelliği var. Kekik, geçmişten bugüne çoğu kültürde ağrı kesici, detoksifikasyon ve daha birçok terapötik alanda kullanılan bir bitki. Aynı zamanda antimikrobiyal etkisi sayesinde mikropları güvenli bir şekilde ortadan kaldırıyor” dedi. L’actone Life ekibindeki uzmanlar carvacrol’un faydalarını şöyle sıraladı: “Bağışıklık sistemini güçlendirir. Virüslerin DNA zincirini kırar ve yok eder. Solunum yolu enfeksiyonlarına karşı korur. Yaraların iyileşme sürecini hızlandırır. Dipraksi tedavisinde etkilidir. Sindirim sistemini güçlendirir. Kanser hücrelerinin oluşumunu durdurur. Kalp krizi ve diğer kalp rahatsızlıkları riskini azaltır” diye konuştu. Uzmanlar, carvacrol içeren ürünler kullanarak koronavirüsten korunmanın mümkün olduğunu dile getirdi.