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15 Ekim 2020 Perşembe 18:39 | Son Güncelleme:

Mevsim geçişleri astımı tetikler

Mevsim geçişleri astımı tetikler

Mevsim geçişlerinde sıcaklık farkları yorgunluk, alerji ve astım gibi rahatsızlıkları da beraberinde getiriyor.

Isı farkına maruz kalma, alerjenler, çevresel faktörler ve toprak, astımı tetikliyor. Mevsim geçişlerinde astım hastalarının daha özenli davranması gerektiğini belirten Dr. Koray Akay, "Alerjik astım hastalığı yaşayan bireylerin, özellikle mevsim girişlerinde astım tedavisi süreçlerinde nasıl bir yol izlemeleri gerektiği ile ilgili öncelikle bir hekime başvurmaları gerekir. Astım hastalarının polenlerin fazla olduğu öğle saatlerinde açık havada daha az zaman geçirmeliler. Kişi bu mevsimde öncelikle ev ve arabasının camlarını kapalı tutmaya özen göstermelidir. Öğleden sonra polenlerin azaldığı saat dilimleri içerisinde de camlarını açarak evini havalandırmalıdır. Yıkanan çamaşırlarını da evin dışarısında değil ev içinde kurutmaya özen göstermelidir’’ diye uyardı.

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