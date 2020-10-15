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15 Ekim 2020 Perşembe 18:37 | Son Güncelleme:

Yorgun uyanmanın nedeni: Kireçlenme

Yorgun uyanmanın nedeni: Kireçlenme

Günlük hayatınızın rutin hareketlerini yaparken zorlandığınız oldu mu? Kireçlenme en basit hareketleri yaparken dahi zorlayabilir.

Kireçlenmenin sabahları eklem ağrılarıyla uyanmanıza ve sürekli devam eden ağrılara neden olduğunu söyleyen Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Özgür Ortak, "Halk arasında kireçlenme olarak bilinen osteoartrit, yaygın bir eklem iltihabıdır. Çoğunlukla 45 yaşından sonra başlayan kireçlenme problemi özellikle de bel ve boyun bölgesini etkiler. Çünkü omurganın en hareketli bölgeleri bu alanlardır. Omurlara fazla yüklenilmesi ve kemiklerin uçlarındaki koruyucu kıkırdak yapının zamanla azalması sonucunda ortaya çıkar" diyor. Ortak, "Sabah uyandığında hissedilen ağrı, en küçük bir basınçta bile oluşan hassasiyet, eklemlerde meydana gelen esneklik kaybı, eklemde sertlik, hareket ederken eklemlerden gelen çıtırtı sesleri, eklemlerde batma hissi belirtiler arasındadır" diye konuşuyor. 

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