04 Ekim 2020 Pazar 19:06 | Son Güncelleme:
Şeyma Subaşı 'korona partisi' eleştirilerine isyan etti! 'Kimseyi tehlikeye atmıyoruz'
Koronavirüs salgını devam ederken sık sık katıldığı partilerle gündeme gelen Şeyma Subaşı kendisine gelen eleştirilere isyan etti.
Bu eğlencelerin ‘Korona partisi’ olarak anılmasından rahatsız olduğunu söyleyen Şeyma Subaşı, ‘’Biz korona partisi filan yapmıyoruz. Kendi arkadaşımızın doğum günün kutladık. Doğum gününü de kendi aramızda! Bırakın da kendi arkadaşlarımızla kutlayalım değil mi? Aptal değiliz kimsenin hayatını tehlikeye atmıyoruz" dedi. Subaşı ardından testlerinin negatif çıktığını da ekledi.