Şeyma Subaşı 'korona partisi' eleştirilerine isyan etti! 'Kimseyi tehlikeye atmıyoruz'

Bu eğlencelerin ‘Korona partisi’ olarak anılmasından rahatsız olduğunu söyleyen Şeyma Subaşı, ‘’Biz korona partisi filan yapmıyoruz. Kendi arkadaşımızın doğum günün kutladık. Doğum gününü de kendi aramızda! Bırakın da kendi arkadaşlarımızla kutlayalım değil mi? Aptal değiliz kimsenin hayatını tehlikeye atmıyoruz" dedi. Subaşı ardından testlerinin negatif çıktığını da ekledi.