Şeyma Subaşı ile sevgilisi karantinada

Şeyma Subaşı ve İtalyan sevgilisi önceki geceyi Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde geçirdi. Hastanede bir gece kalan çiftin ‘Corona Virüsü’ test sonuçları ‘negatif’ çıkınca çift, 14 günlük karantina için evlerine gönderildi.