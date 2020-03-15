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  3. Şeyma Subaşı ile sevgilisi karantinada

Şeyma Subaşı ile sevgilisi karantinada

Şeyma Subaşı ile sevgilisi karantinada

Yurtdışından Türkiye'ye geldikten sonra ‘14 gün evde kalma' kuralına uymadığı iddiasıyla büyük tepki çeken Şeyma Subaşı ve sevgilisi Guido Senia ile ilgili İçişleri Bakanlığı'nın harekete geçmesinin ardından yeni gelişmeler yaşandı.

Şeyma Subaşı ve İtalyan sevgilisi önceki geceyi Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde geçirdi. Hastanede bir gece kalan çiftin ‘Corona Virüsü’ test sonuçları ‘negatif’ çıkınca çift, 14 günlük karantina için evlerine gönderildi. 


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