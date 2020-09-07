Sevilay'ın müthiş azmi! Sırada altın var

LİSE SON SINIF ÖĞRENCİSİ



Milli yüzücü Sevilay Öztürk, koronavirüs nedeniyle ertelenen Tokyo Paralimpik Oyunları’na hazırlık için takım olarak gerçekleştirdikleri Ankara’daki kampın çok verimli geçtiğini söyledi. Hem okulu hem sporu birlikte sürdürdüğünü belirten Sevilay, "Lise son sınıf öğrencisiyim. 3 yıldır milli takıma hizmet ediyorum” dedi.

KENDİMİZİ HAZIR HİSSEDİYORUZ



Koronavirüs nedeniyle çalışmalara 4 ay evden devam ettiklerini ifade eden Sevilay, “O süreçte federasyonumuz ve hocalarımızla online görüştük. İrtibatımızı hiç koparmadık. Antrenörlerimiz vasıtasıyla formda kalmak adına sürekli egzersiz yaptık. Yarın yarışacakmışız gibi kendimizi hazır hissediyoruz" diye konuştu.

BİRİNCİ OLUP BAYRAĞIMIZI DALGALANDIRACAĞIZ



Üç aydır çalışmalara havuzda devam ettiklerini söyleyen Sevilay Öztürk, “İnşallah bu kamplarımız devam edecek. Tokyo Paralimpik Oyunları'ndan madalyalar ile dönmek istiyoruz. Takım olarak birinci olup, bayrağımızı dalgalandıracağız” dedi. Doğuştan iki kolu olmayan Sevilay “İnsan isterse her şeyi başarır” diyor.