Sertab Erener tercihini açıkladı! 'Siz single yapın, albümden vazgeçmeyeceğim'

3 ay önce karantina döneminde yaptığı ‘Ben Yaşarım’ adlı albümünü piyasaya süren Sertab Erener, tek şarkılık projeler yerine, birçok parçayla sevenlerinin karşısına çıkmayı sevdiğini söyledi. Yeni şarkılarıyla dinleyicisinden beklediği ilgiyi gören Sertab Erener, albüm dinlemenin kendisi için hâlâ çok değerli olduğunu ifade etti.

Günümüzde sadece single çıkaran meslektaşları gibi olmayacağını dile getiren başarılı yorumcu Sertap Erener, “Günümüz dijital platformların ticari algoritmaları, etkileşimleri, yazılımları, müzisyenleri single çıkartmaya iterken sizlerin de benim gibi hala albüm dinlemenin en değerlisi olduğunu düşündüğünüze eminim” diye konuştu. Bu mesaj üzerine Sertab Erener, sevenleri tarafından çok sayıda destek mesajı aldı.



Kara Sevda'nın Banu'su Çağla Demir aşk yaşadığı Reynmen hakkında konuşmak istemedi!