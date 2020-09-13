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  • Sertab Erener tercihini açıkladı! 'Siz single yapın, albümden vazgeçmeyeceğim'
13 Eylül 2020 Pazar 18:33 | Son Güncelleme:

Sertab Erener tercihini açıkladı! 'Siz single yapın, albümden vazgeçmeyeceğim'

Sertab Erener tercihini açıkladı! 'Siz single yapın, albümden vazgeçmeyeceğim'

Sertab Erener, single yerine albüm dinlemekten keyif aldığını söyledi: “Günümüz dijital platformların ticari algoritmaları, single çıkartmaya iterken ben hâlâ albüm dinlemenin değerli olduğunu düşünüyorum.”

3 ay önce karantina döneminde yaptığı ‘Ben Yaşarım’ adlı albümünü piyasaya süren Sertab Erener, tek şarkılık projeler yerine, birçok parçayla sevenlerinin karşısına çıkmayı sevdiğini söyledi. Yeni şarkılarıyla dinleyicisinden beklediği ilgiyi gören Sertab Erener, albüm dinlemenin kendisi için hâlâ çok değerli olduğunu ifade etti. 

Günümüzde sadece single çıkaran meslektaşları gibi olmayacağını dile getiren başarılı yorumcu Sertap Erener, “Günümüz dijital platformların ticari algoritmaları, etkileşimleri, yazılımları, müzisyenleri single çıkartmaya iterken sizlerin de benim gibi hala albüm dinlemenin en değerlisi olduğunu düşündüğünüze eminim” diye konuştu. Bu mesaj üzerine Sertab Erener, sevenleri tarafından çok sayıda destek mesajı aldı. 

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