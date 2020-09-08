Serenay Sarıkaya'nın başrolünü üstlendiği Bergen filmine koronavirüs ertelemesi! İlkbaharda sete çıkıyor

Serenay Sarıkaya’nın başrol oyunculuğunu üstlendiği, arabesk müzik sanatçısı Bergen’in hayatının anlatılacağı ‘Bergen’ filmi, koronavirüsü salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Merakla beklenen filmle ilgili yapım şirketi “Ülkemizde ve dünyada birçok sinema filminin çekimlerinin ve vizyon tarihinin ertelenmesine sebep olan Kovid – 19 pandemisi nedeniyle ekiplerimizin ve oyuncularımızın sağlığını önceliğimize alarak çekimleri 2021 ilkbaharına erteliyoruz. Vizyon tarihi ise Ekim/Kasım 2021'e ertelendi” açıklamasını yaptı. Eski sevgilisi tarafından yüzüne kezzap atılan ardından ise tek kurşunla hayatını kaybeden anlatacak olan Serenay Sarıkaya, Bergen’in ailesiyle tanışacağını söylemişti.

