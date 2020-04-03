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  3. Serenay Sarıkaya sevgilisi Cem Yılmaz'ın evinde bunaldı!

Serenay Sarıkaya sevgilisi Cem Yılmaz'ın evinde bunaldı!

Serenay Sarıkaya sevgilisi Cem Yılmaz'ın evinde bunaldı!

Serenay Sarıkaya koronavirüs salgınından korunmak için evinden çıkmıyor.

Bir süredir beraberlik yaşadığı Cem Yılmaz’ın Levent’teki evinde kalan Sarıkaya, yıllar önceki katalog çekiminden fotoğraflarını yayımlayarak “Dilerim her şey yeniden güzel olur” dedi. Eski günleri yad eden Sarıkaya “Yıllar geçip gitmiş şimdi şu kara günler geçmiyor. Dilerim hepimiz kendimize, yaşadığımız çevreye ve hatta başkalarına da dair çok kıymetli keşifler ve farkındalıklar çıkarırız bu dönemden” şeklinde mesaj yazdı. 


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