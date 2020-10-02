02 Ekim 2020 Cuma 20:53 | Son Güncelleme:
Serdar Ortaç kız arkadaşı Seçil Gür'ün bisiklet keyfi! 'Bas gaza aşkım'
Şarkıcı Serdar Ortaç, kız arkadaşı Seçil Gür ile birlikte önceki gün Emirgan'da görüntülendi.
Serdar Ortaç kız arkadaşı Seçil Gür ile birlikte bisikletle sahil turu attı. Oldukça neşeli olan çift boş yolda adeta birbiriyle yarıştı. Seçil Gür'ün arkasında kalan Serdar Ortaç’a “Bas aşkım hadi yakala beni” diyerek seslenmesi dikkatlerden kaçmadı. Sevgilisinin çağrısı sonrası Ortaç hızlanarak yakalamaya çalıştı.