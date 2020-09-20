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  • Sen Çal Kapımı'nın Eda'sı Hande Erçel ve eski sevgilisi Murat Dalkılıç pişti oldu
20 Eylül 2020 Pazar 20:28 | Son Güncelleme:

Sen Çal Kapımı'nın Eda'sı Hande Erçel ve eski sevgilisi Murat Dalkılıç pişti oldu

Sen Çal Kapımı'nın Eda'sı Hande Erçel ve eski sevgilisi Murat Dalkılıç pişti oldu

Murat Dalkılıç ve Hande Erçel, katıldıkları bir nikah töreninde pişti oldu.

Hande Erçel ve eski sevgilisi Murat Dalkılıç, arkadaşları Feyza Kazaklar ve Mustafa Efe Arıcı’nın Beşiktaş Four Seasons Hotel'deki katıldı. Nikah şahidi olan Murat Dalkılıç tören sonrası çift için şarkı söyledi. 

Murat Dalkılıç, eski sevgilisi Hande Erçel'e bakarak "Sarıl bana sevgilim, eskisi gibi. Acılar içindedir, gittiğin günden beridir" sözleriyle Hasret Geceleri adlı şarkısını seslendirdi. Hande Erçel ise şarkının söylendiği an telefonuyla ilgilendi.

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