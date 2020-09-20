20 Eylül 2020 Pazar 21:16 | Son Güncelleme:
Hande Yener sevgilisi Misha hakkında konuştu! 'Mutlu mesut yaşıyoruz'
Hande Yener, Maslak Acıbadem Hastanesi'nde arkadaşını kontrole getirirken görüntülendi. Hande Yener sevgilisi Misha ile olan birlikteliği hakkında açıklamalarda bulundu.
Kariyerinin 20.yılı için özel olarak hazırladığı albümünün çalışmalarına devam ettiğini söyleyen Hande Yener, “20 yıllık Hande Yener'i yansıtmak kolay değildi ama başardık" dedi. Erkek arkadaşı Misha ile evde bol bol müzik yaptıklarını söyleyen Yener, “Beraberliğimiz mutlu, mesut gidiyor. Müzik yaparak geçiyor zamanımız. Eğleniyoruz birlikte. Hayatlarımız birbirine çok uyumlu” dedi.