Hande Yener sevgilisi Misha hakkında konuştu! 'Mutlu mesut yaşıyoruz'

Kariyerinin 20.yılı için özel olarak hazırladığı albümünün çalışmalarına devam ettiğini söyleyen Hande Yener, “20 yıllık Hande Yener'i yansıtmak kolay değildi ama başardık" dedi. Erkek arkadaşı Misha ile evde bol bol müzik yaptıklarını söyleyen Yener, “Beraberliğimiz mutlu, mesut gidiyor. Müzik yaparak geçiyor zamanımız. Eğleniyoruz birlikte. Hayatlarımız birbirine çok uyumlu” dedi.