20 Eylül 2020 Pazar 21:03 | Son Güncelleme:
Baraj'ın Nehir'i Biran Damla Yılmaz ve İlker Kaleli ayrıldı! 'Hayata aynı yerden bakamıyoruz'
Baraj dizisinin Nehir'i Biran Damla Yılmaz, İlker Kaleli ile 2 aydır süren arkadaşlıklarının bittiğini söyledi. Oyuncu, neden olarak görüş ayrılıklarını gösterdi.
Yaklaşık iki aydır oyuncu İlker Kaleli ile aralarında güzel bir arkadaşlık başladığını söyleyen Baraj'ın Nehir'i Biran Damla Yılmaz ilişkilerinin bittiğini anlattı. Tanışma aşamasında oldukları birlikteliklerini bir adım öteye taşıyamadıklarını söyleyen genç oyuncu, bu ayrılık kararının da hayata bakış açılarının farklı olmasına bağladı.
HAYIRLISI BÖYLEYMİŞ
İlker Kaleli ile birlikteliklerini ilk günden beri saklamayan ve güzel bir arkadaşlık kurduklarını söyleyen Biran Damla Yılmaz, “İlişkiye aynı yerden bakmıyormuşuz. Arkadaşlığımız birlikteliğe dönüşmedi. Hayırlısı böyleymiş” diyerek yollarını ayırdıklarını anlattı. Biran Damla Yılmaz, bugünlerde rol aldığı ‘Baraj’ dizisinin setine yoğunlaştığını söyledi.