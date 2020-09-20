Yeliz Şar'dan eski eşi Tolga Güleç'e romantik iyi ki doğdun mesajı

5 yıllık evliliklerini 2018’de bitiren oyuncu Yeliz Şar ve meslektaşı Tolga Güleç, dost kalmayı başardıklarını söylerken Yeliz Şar, şu mesaja yer verdi: “Eski eş, can dost, sırdaş, iyi ki doğdun. Her anımda yanımdaydın. Seni en zor günlerimde yanımda buldum iyi ki. Çok mutlu ol ömrün boyunca... “