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  • Yeliz Şar'dan eski eşi Tolga Güleç'e romantik iyi ki doğdun mesajı
20 Eylül 2020 Pazar 20:08 | Son Güncelleme:

Yeliz Şar'dan eski eşi Tolga Güleç'e romantik iyi ki doğdun mesajı

Yeliz Şar'dan eski eşi Tolga Güleç'e romantik iyi ki doğdun mesajı

Oyuncu Yeliz Şar, eski eşi, meslektaşı Tolga Güleç'in doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı.

5 yıllık evliliklerini 2018’de bitiren oyuncu Yeliz Şar ve meslektaşı Tolga Güleç, dost kalmayı başardıklarını söylerken Yeliz Şar, şu mesaja yer verdi: “Eski eş, can dost, sırdaş, iyi ki doğdun. Her anımda yanımdaydın. Seni en zor günlerimde yanımda buldum iyi ki. Çok mutlu ol ömrün boyunca... “

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