20 Eylül 2020 Pazar 20:08 | Son Güncelleme:
Yeliz Şar'dan eski eşi Tolga Güleç'e romantik iyi ki doğdun mesajı
Oyuncu Yeliz Şar, eski eşi, meslektaşı Tolga Güleç'in doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı.
5 yıllık evliliklerini 2018’de bitiren oyuncu Yeliz Şar ve meslektaşı Tolga Güleç, dost kalmayı başardıklarını söylerken Yeliz Şar, şu mesaja yer verdi: “Eski eş, can dost, sırdaş, iyi ki doğdun. Her anımda yanımdaydın. Seni en zor günlerimde yanımda buldum iyi ki. Çok mutlu ol ömrün boyunca... “