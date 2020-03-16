Semt pazarında Survivor

İstanbul'un bir çok ilçesinde tezgah kuran Özgür Doğru, pazarlardaki arkadaşlarıyla beraber Survivor adasını aratmayan bir parkurda yarıştıkları anların videosunu sosyal medyadan yayınladı. Binlerce kişi tarafından paylaşılan videonun ardından Özgür Doğru, fenomen haline geldi.

Yarışlar sırasında ufak tefek yaralanmalar olduğunu belirten Doğru şunları söyledi: "Gülmek için çektik. Farkında olmadan sosyal medyada hızla yayıldı. Güne daha enerjik başlıyoruz. Yarışmanın sonunda kendimize bir hedef belirliyoruz. Ödül koyuyoruz. Bugün ki yarışmanın ödülü bir tas kiviydi.”