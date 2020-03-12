'Şehidimi bırakamam'

ŞEHİTLİK UZAK DİYE ÖZEL MEZAR HAZIRLADI



Kastamonu'nun Araç İlçesi'ne bağlı Avlacık Köyü'nde yaşayan 87 yaşındaki Sadık Tokat'ın oğlu Selahattin Tokat, 1993 yılında Van'da vatani görevini yaparken teröristlerle girdiği çatışmada şehit düştü. Baba Tokat, şehir merkezindeki şehitliğin uzak olması nedeniyle oğlunun naaşını köydeki evlerinin yanına defnettirdi. Zamanla tüm köy şehre göç etti.

İKİ AY ÖNCE EŞİ DE VEFAT EDİNCE YALNIZ KALDI



64 yıllık evli olan Sadık ve Huriye Tokat çifti şehit oğlunun yalnız kalmaması için köyden hiç ayrılmadı. Karı koca, her gün dua edip mezarının bakımını yaptı. Eşi Ocak ayında vefat edince Sadık Dede yalnız kaldı, fakat köyü terk etmedi. Eşini de oğlunun yanına defneden Sadık Tokat, "Kolay mı canlarımı bırakmak, ben de yanlarına gömüleceğim" dedi.