Sandalos sakızı nefes açıyor

Görünüm olarak limon tuzuna benzeyen sandaloz sakızı, Kuzey Afrika’da yetişen ağaçtan elde edilir. Normal yapısı itibariyle sert ve kırılgan olan sandaloz sakızı güneşe maruz kaldığında yumuşak bir dokuya dönüşmektedir. Düzenli tüketildiğinde etkili olan sandalos sakızı nefes darlığı, mide ağrıları ve göğüs ağrısında tedavi etmek amacıyla kullanılıyor. Bitkisel tedavi uzmanları nefes darlığı dışında bu bitkinin, kalp sağlığı, kolesterol, tansiyon ve romatizma arıları için de etkili olduğunu dile getiriyor.