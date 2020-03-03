Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,1916
  • 6,8988
  • 319.122
  • 109162
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güneş
    3. >
  3. Sandalos sakızı nefes açıyor

Sandalos sakızı nefes açıyor

Sandalos sakızı nefes açıyor

Binlerce yıllık geçmişi olan sandalos sakızı, düzenli kullandığında nefes darlığı ve göğüs ağrılarına iyi geliyor.

Görünüm olarak limon tuzuna benzeyen sandaloz sakızı, Kuzey Afrika’da yetişen ağaçtan elde edilir. Normal yapısı itibariyle sert ve kırılgan olan sandaloz sakızı güneşe maruz kaldığında yumuşak bir dokuya dönüşmektedir. Düzenli tüketildiğinde etkili olan sandalos sakızı nefes darlığı, mide ağrıları ve göğüs ağrısında tedavi etmek amacıyla kullanılıyor. Bitkisel tedavi uzmanları nefes darlığı dışında bu bitkinin, kalp sağlığı, kolesterol, tansiyon ve romatizma arıları için de etkili olduğunu dile getiriyor. 


Can Yaman hakkında soruşturma başlatıldı!
'Galibiyetim tüm şehitlerimize'
İşin 'Aslı' ortaya çıktı!
Aleyna Tilki'ye büyük şok! Her an kapatılabilir
Ünlü oyuncudan alkışlık hareket! Sınıra gitti yardım dağıttı
<p>Savunma Sanayii Başkanlığı, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda ROKETSAN'ın ürettiği yüzde

Savunma Sanayii Başkanlığı paylaştı: ROKETSAN tüm üretim hatlarıyla tam kapasite çalışıyor

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

50 ilin beklediği Karadeniz-Akdeniz Otoyolu'nda sona doğru

KKTC'den Kapalı Maraş açıklaması! 'Statüsü değişmeli'