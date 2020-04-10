Şampiyon dizisinde rol alan Tolgahan Sayışman: Kız çocuk istiyorum

‘Şampiyon’ dizisinde rol alan Tolgahan Sayışman, Instagram’dan gelen soruları yanıtladı. Sayışman, Honduras, Fas, Polonya, Makedonya, Kosova, Karadağ, İtalya ve Azerbaycan gibi 27 farklı ülkeden yayınına bağlanan takipçileriyle keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Efehan adında bir oğlu olan ünlü isim, kız babası olmak istediğini anlattı. Efehan'a kardeş düşündüklerini söyleyen oyuncu, “Kız çocuk sahibi olmak istiyorum. İnşallah nasip olur" dedi. Karantina günlerinde eşi Almeda Abazi ile iyi anlaştıklarını söyleyen Sayışman, “Birlikte vakit geçirmeyi seviyoruz, şu an yaşadıklarımız talihsiz bir durum ama Efe ve Almeda ile daha çok vakit geçirme imkanım oldu" dedi.