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Şampiyon aileden online eğitim

Şampiyon aileden online eğitim

Wushu Milli Takım antrenörü Fatma Akyüz ile dünya şampiyonu milli sporcu kızları Elif ve Zeynep, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan "Evde kal Türkiye" çağrısına uyan vatandaşlar ve sporcularla Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonunun hazırladığı online egzersiz programıyla spor yapıyor.

Fatma Akyüz, “Wushuya bağlı bütün branşları kapsayan, evde yapılabilecek diğer antrenmanların da olduğu bir program hazırladık. Önemli tüyolar veriyoruz. Pandemi dönemini spor yaparak değerlendirin" diye konuştu.


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