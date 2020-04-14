Salgın paniği tansiyonu yükseltiyor

Dünya genelinde salgın haline gelen Covid-19 için en yüksek risk grubunu oluşturanlardan biri de tansiyon hastaları. Öncelikle yapılması gerekenin evde kalmak ve tedbirlere uymak olduğunu söyleyen Liv Hospital Ulus Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Tekin Akpolat paniğe kapılmanın tansiyonu daha da yükseltebileceğini söylüyor. Prof. Dr. Tekin Akpolat “Paniğin yaratacağı gerginlik tansiyonunuzu yükseltebilir, kontrol altındaki tansiyon kontrolden çıkabilir” diyor. Akpolat. “Bağışıklığı sisteminin güçlü olması önemli ama sırf güçlendirsin diye bilmediğiniz ürünleri kullanmayın. Tansiyonunuzu yükseltebilir. Dengeli ve sağlıklı beslenin” diye de ekliyor.

İBUPROFEN İÇEREN İLAÇLAR RİSKİ ARTIRIYOR



İbuprofen içeren ağrı kesici, ateş düşürücülerin zararlı olabileceğine dair bilgiler var. Henüz kesin değil ama ibuprofen içeren ilaçlar tansiyon da yükseltir. Bu nedenle kaçının, parasetamol içeren ağrı kesici, ateş düşürücüler böbrek açısından daha güvenlidir.

DÜZENLİ UYUYUN



Düzenli uyku hem gerginliğinizi azaltır hem de bağışıklık sistemi kuvvetlendirir.

İLAÇLARINIZI DEĞİŞTİRMEYİN YA DA KESMEYİN



Doktorunuzla iletişim kanallarını açık tutun. Ona danışmadan kendi kendinize ilacınızı değiştirmeyin da ilaç kullanmayı bırakmayın.

TUZA DAHA ÇOK DİKKAT EDİN



Fazla tuzlu tüketerek kendinizi sıkıntıya sokmayın. Tuz hem tansiyon yükseltir hem de bağışıklık sistemini zayıflatabilir.

SEVDİKLERİNİZLE DAHA FAZLA ZAMAN GEÇİRİN



Ev işlerini paylaşın. Birlikte yemek yapın, oyun oynayın. Yalnız yaşıyorsanız arkadaşlarınızla telefonla konuşun, telefonla konuşurken evin içinde adım da atabilirsiniz.

STRESİNİZİ AZALTIN



Stresinizi azaltıp kilo verebilirseniz belki tansiyon ilacına bile ihtiyacınız kalmayabilir.

EVDE DE OLSANIZ HAREKET EDİN



Evde olsanız bile evin içinde günde 10 bin adım atabilirsiniz. Televizyon seyrederken adım atabilirsiniz. Bir şeyler dinleyerek evin koridorunda yürüyebilirsiniz. Çok güzel, eğlenceli seçenekler var. İnternet sayesinde çoğuna ulaşmak mümkün. Sırt, karın gibi kaslarınızı çalıştırabilirsiniz. Egzersiz yaparken kendinizi zorlamayın, sakatlanırsanız hastaneye gitmek zorunda kalabilirsiniz.