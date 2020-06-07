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  3. Portakal yağı eklem ağrılarını dindiriyor
07 Haziran 2020 Pazar 21:58 | Son Güncelleme:

Portakal yağı eklem ağrılarını dindiriyor

Portakal yağı eklem ağrılarını dindiriyor

Portakal yağı, portakal kabuğundan elde edilir.

Güzel kokulu bu yağın kas, eklem ve kemik ağrılarını dindirdiğini dile getiren fitoterapi uzmanları “Dokulardaki şişmeyi artıran iltihaplanmaya yarar sağlar. Ağrıyan yada şişkinlik gösteren kaslara sürülerek ağrının geçmesi sağlanabilir. Bağışıklık sistemini kuvvetlendirdiği için birçok hastalığa karşı savaşmaya yardım eder. Kan dolaşımını artırır. Kan basıncını düşürür. Bunun sonucunda hipertansiyonu düşürücü etkisi vardır. Bu sayede kalp hastalıklarına yakalanma riskini azaltır” diyor.

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