Portakal yağı eklem ağrılarını dindiriyor

Güzel kokulu bu yağın kas, eklem ve kemik ağrılarını dindirdiğini dile getiren fitoterapi uzmanları “Dokulardaki şişmeyi artıran iltihaplanmaya yarar sağlar. Ağrıyan yada şişkinlik gösteren kaslara sürülerek ağrının geçmesi sağlanabilir. Bağışıklık sistemini kuvvetlendirdiği için birçok hastalığa karşı savaşmaya yardım eder. Kan dolaşımını artırır. Kan basıncını düşürür. Bunun sonucunda hipertansiyonu düşürücü etkisi vardır. Bu sayede kalp hastalıklarına yakalanma riskini azaltır” diyor.