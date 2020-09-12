Piknikçilere inekli yasak

HAYVANLAR ÇÖP YİYİP HASTALANIYOR



Rize’nin Çamlıhemşin İlçesi'ndeki 2 bin 300 rakımlı Kavrun Yaylası, turistlerin ilgi odağı oluyor. Fakat, hayvancılığın yapıldığı yaylayı ziyaret edenlerin, piknik yapıp çöplerini bırakması yöre halkını çileden çıkarttı. Merada otlayan hayvanların, piknikçilerin bıraktığı çöpleri yemesi, hastalanmalarına neden olunca Yayla sakinleri tabelalar hazırlattı.

KESMEK ZORUNDA KALINMIŞ



Yayla sakinleri, piknik yapacaklar için yer ayırıp, diğer mera ve otlak alanlara turistlerin girmesini yasakladı. ‘Bu bölge ineklerin piknik alanıdır. İnsanların piknik yapması yasaktır’ yazılı tabelalar asan yöre halkı, "Etrafa bırakılan çöpleri hayvanlarımız yiyor, daha sonra hastalanıyor, o zaman da hayvanı kesmek zorunda kalıyoruz” dedi.

Kavrun Yaylası Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Tayfun Bekar, "Turizmin, yaylamıza yararları da zararları da oldu. Yayla sakinleri turistlere yağ, peynir satarak ekonomik katkı sağlıyorlar. Ancak günübirlik gelen piknikçilerimiz, rastgele noktalarda piknik yapıyor ve çöplerini toplamadan gidiyor" dedi.