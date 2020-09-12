  • $7,4755
  • 8,8596
  • 466.23
  • 1102.7
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
12 Eylül 2020 Cumartesi 08:01 | Son Güncelleme:

Piknikçilere inekli yasak

Piknikçilere inekli yasak

Rize'nin Kavrun Yaylası'nda yöre halkı çöplerini bırakıp giden piknikçilerden bıktı. ‘Bu bölge ineklerin piknik alanıdır. İnsanların piknik yapması yasaktır' yazılı tabelalar astı. Şimdi o meralarda sadece inekler dolaşıyor.

HAYVANLAR ÇÖP YİYİP HASTALANIYOR

Rize’nin Çamlıhemşin İlçesi'ndeki 2 bin 300 rakımlı Kavrun Yaylası, turistlerin ilgi odağı oluyor. Fakat, hayvancılığın yapıldığı yaylayı ziyaret edenlerin, piknik yapıp çöplerini bırakması yöre halkını çileden çıkarttı. Merada otlayan hayvanların, piknikçilerin bıraktığı çöpleri yemesi, hastalanmalarına neden olunca Yayla sakinleri tabelalar hazırlattı. 

KESMEK ZORUNDA KALINMIŞ

Yayla sakinleri, piknik yapacaklar için yer ayırıp, diğer mera ve otlak alanlara turistlerin girmesini yasakladı. ‘Bu bölge ineklerin piknik alanıdır. İnsanların piknik yapması yasaktır’ yazılı tabelalar asan yöre halkı, "Etrafa bırakılan çöpleri hayvanlarımız yiyor, daha sonra hastalanıyor, o zaman da hayvanı kesmek zorunda kalıyoruz” dedi.

Kavrun Yaylası Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Tayfun Bekar, "Turizmin, yaylamıza yararları da zararları da oldu. Yayla sakinleri turistlere yağ, peynir satarak ekonomik katkı sağlıyorlar. Ancak günübirlik gelen piknikçilerimiz, rastgele noktalarda piknik yapıyor ve çöplerini toplamadan gidiyor" dedi.

<p>Balkan savaşlarında Bulgaristan’a karşı yapılan baskınlarda adı sıkça duyulan Barbaros Hay

Koray Şerbetçi ile Kestirmeden Tarih Akşam TV'de

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Su kabağı makine mühendisinin elinde sanata dönüşüyor

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.