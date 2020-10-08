Pandemiyle hayatımıza yeni bir kavram girdi! 'Koronafobi'

Hayatlarımıza çok büyük fiziksel sınırlamalar getiren, sosyal mesafe gibi kavramları dilimize ekleyen Kovid-19 virüsünden kaynaklanan koronavirüs pandemisi, korkularımız arasına bir yenisini daha ekledi; koronafobi! Koronavirüse yakalanmaktan, hasta olmaktan ya da belirsizlikten kaynaklanan süreçten çok olumsuz etkilenmeyi ve büyük korkular geliştirmeyi anlatan bu kelimenin hayatımızı zindana çevirmemesi gerektiğini söyleyen Acıbadem International Hastanesi’nden Uzman Klinik Psikolog Deniz Keskin, koronafobiyle baş etmenin yollarını anlattı.

HAZIRLIKSIZ YAKALANDIK



Yeni yeni hayatımıza giren ‘öksürenin yalnızlığı’ tanımına dikkat çeken Deniz Keskin, “Hep birlikte, birkaç ay içinde büyük bir değişimin içine girdik. Kimi zaman en yakınımızda ve her gün gazetede, televizyonda, sosyal medyada hastalığı, kaybı yaşar olduk. Tüm bunlar fazla hızlı gelişti ve bizi hazırlıksız yakaladı. Böylesi bir süreçte sarsılmak, çaresiz hissetmek, korkmak ve kaygı duymak beklenen ruhsal tepkiler.” Peki, koronafobi aslında neyin korkusu? Bu soruya verdiğimiz cevap, pandemi sürecinin bize etkisini anlamak için önemli. “Koronavirüsün tetiklediği korkular çeşitlidir ve hem kişiden kişiye hem de pandemi sürecine dair toplumsal değişimlere bağlı dönüşüp değişebilir” dedi.

RUH SAĞLIĞIMIZ SARSILDI



Uzman Klinik Psikolog Deniz Keskin, en sık karşılaşılan koronafobi türlerini “evden dışarı çıkma, evde yalnız kalma, kalabalık, sevdiği birine zarar verme, yakını veya yabancı biri tarafından zarar görme” olarak sıralıyor. Bu süreçte Avrupa Astım ve Alerji Derneği’nin “Öksürenin yalnızlığı” diye bir bildiri yayınladığına değinen Deniz Keskin, buradan yola çıkarak “Artık öksüren biri, çevresindekilere ‘Dün rüzgarda kaldım’, ‘Boğazıma bir şey takıldı’, ‘Benim polen alerjim var’ gibi açıklamalar yapmaya başladı. İnsanlar, hastalıktan korktuğu kadar yalnızlaşmaktan, ötekileşmekten de korkuyor. Bu da ruh sağlığımızın ne denli sarsıldığını gösteriyor” diye anlatıyor.

HAYIR DEMEYİ ÖĞRENMELİYİZ



Koronafobiyle ve pandemi döneminin getirdiği kaygılarla baş edebilmek için destek almanın ve yalnız olmadığımızı hatırlamanın önemli olduğuna vurgu yapan Uzman Klinik Psikolog Deniz Keskin, şöyle devam ediyor: “Dilimize yerleşen ifade ‘sosyal mesafe’ olsa da biz fiziksel mesafemizi koruyarak sosyal dayanışmayı geliştirmeye çalışmalıyız. Kişisel olanaklarımız dahilinde rutin oluşturmak, güvendiğimiz yakınlarımızla iletişimde kalmak, kafamızı karıştıran, bizi korkutan düşünceleri paylaşmak ve ‘hayır’ diyebilmek, kalabalığa girmeye hazır değilsek bunu reddedebilmek, yanımızdakiler ortak bir kurala uymadığında bunu onlara hatırlatabilmek yapabileceklerimiz arasında. Özellikle ‘hayır’ diyebilmek ve kuralları hatırlatabilmek önemli. Çünkü toplum olarak hayatın her alanında korucuyu sınır koymakta zorlanıyoruz.”

Halk sağlığı sorunu: Aşı tereddüdü

Parmaklarda uyuşukluk karpal tünel sendromu belirtisi

Panjurlarınız bile sizi kısır bırakabilir

Beyin tümörü belirtileri yaşa göre değişiyor