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08 Ekim 2020 Perşembe 18:19 | Son Güncelleme:

Parmaklarda uyuşukluk karpal tünel sendromu belirtisi

Parmaklarda uyuşukluk karpal tünel sendromu belirtisi

Sürekli aynı hareketlerin yapılması sonucu ortaya çıkan karpal tünel sendromu, el ve bilekte uyuşukluk ya da ağrı ile ortaya çıkıyor.

Tedavisinin ertelenmesi ciddi sorunlara yol açabiliyor. Avrasya Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Uzm. Dr. Şenay Şıldır, “Genellikle bilekten ele doğru başparmak ve ilk 3. ve 5. parmağı içine alan uyuşukluk, karıncalanma ve sızlama ile başlar. İlerleyen dönemlerde bu ağrı belirgin hale gelir. Ağrı sadece ele değil, yukarı doğru dirsek, üst kol hatta omuza kadar yayılır. Hasta elini sarkıttığında ve salladığında hafif bir rahatlama hisseder. Karpal tünel sendromu, çoğunlukla gece saatlerinde ve uyku esnasında kendini belli eder” dedi. Şıldır, “Hiçbir motor bozukluğu olmayan hastalarda tedavi şekli; gece aletleri ve antiinflamatuar kullanımı, lokal streoid injeksiyonudur. Şiddetli ağrılar ve bazı vakalarda güç kaybının varlığı cerrahi girişimi gerektirir” diye konuştu.

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