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08 Ekim 2020 Perşembe 18:16 | Son Güncelleme:

Halk sağlığı sorunu: Aşı tereddüdü

Halk sağlığı sorunu: Aşı tereddüdü

Özellikle son yıllarda büyük ses getiren aşı tereddüdü veya reddi, sağlık otoriteleri tarafından halk sağlığı sorunu olarak tanımlanıyor.

Kovid-19 aşı çalışmalarının detayları tüm dünya kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Bu noktadan hareket eden Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN), önemli bir çalışmaya imza atacak. Yapılacak araştırma ile “Kovid-19 Pandemi Sürecinde Türk Toplumunun Aşı Bilinci ve Aşılama Davranışının Değerlendirilmesi Çalışması” birçok veriyi ortaya koyacak. AHESEN Bilim Kurulu Başkanı ve Proje Yöneticisi Prof. Dr. Ersin Akpınar; “Aşı kararsızlığı oranını tespit ederek toplumu bilinçlendirmeyi, aşıyla önlenebilir hastalıkların etkin kontrolünü sağlamayı ve gelişmekte olan diğer ülkelere bu konuda örnek olabilmeyi amaçlıyoruz. Çalışmamız, pandeminin etkilerini ve koruyucu hizmetlerin durumunu belirleyip, toplumsal aşılama görüşleri ile planlama yapılmasına katkıda bulunacak” dedi.

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