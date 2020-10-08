Beyin tümörü belirtileri yaşa göre değişiyor

Özellikle ilk 2 yaşta kafa yapısının anormalin dışında büyümesinin beyin tümörleri için ciddi bir belirti olduğunu belirten uzmanlar, yürüme bozuklukları, kusma ve baş ağrıları gibi diğer belirtilerin dikkate alınması gerektiğini kaydediyor. Prof. Dr. Mustafa Bozbuğa, “Tümör, ileri yaştaki çocuklarda yürüme bozukluklarına yol açabiliyor. İlk 2 yaşta kafanın anormal biçimde büyümeye başlaması, huzursuzluk, sürekli ağlama, gerginlik, yemek yememe, uyumama ya da bir süre sonra aşırı uyuma görülebiliyor” diyor.

YÜRÜME BOZUKLUĞU OLUR



Prof. Dr. Bozbuğa “Çocuğun tüm hayati fonksiyonlarının, solunum fonksiyonlarının ve bilincinin etkilenmesi gibi belirtiler meydana geliyor. Konuşmaya başlayan, yürüyen çocuklarda da yürüme bozuklukları, kusma, baş ağrıları ve birtakım beyne ait fonksiyon bozuklukları, kuvvet kaybı, görme bozuklukları, hormonal bozukluklar, aşırı kilo alma ya da verme, aşırı su içme şeklinde belirtiler olabilir. Bu belirtilerin her hangi biri olduğunda muhakkak çocuğun doktora götürülmesi gerekir. Erken teşhis konulması da tanı, tedavi ve iyi bir sonuç almak bakımından son derece önemlidir” diye uyarıyor.