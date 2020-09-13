Pandemide bol bol yoğurt ve turşu yiyin

Koronavirüs pandemisi tüm dünyayı etkilemeye devam ediyor. Maske takmak, kalabalık ortamlardan uzak durmak, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uymak, virüsten korunmak ve yayılımını engellemek için önem taşıyor. Bu süreçte güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olmak da sadece koronavirüse karşı değil birçok hastalığa karşı koruyucu etki yapıyor. Memorial Wellness Beslenme Danışmanlığı Bölümü’nden Uz. Dyt. Yeşim Temel Özcan, bağışıklık sistemini güçlendirmek için şu önerilerde bulundu: “Açık havada doğal bir şekilde beslenen hayvanlardan elde edilmiş et ve süt ürünleri tüketilmelidir. Probiyotik besin destekleri, ev yapımı yoğurt, kefir ve turşu gibi doğal fermente gıdalar tüketilmelidir. Soğan, sarımsak, pırasa, kereviz, balkabağı gibi prebiyotik içeren besinler bol bol yenmelidir. Taze sıkılmış sebze suları vücutta birikmiş ağır metal ve toksin atıklarını temizler. Düzenli olarak maydanoz, roka kişniş, yeşil soğan gibi yeşil yapraklı sebzeler tüketilmelidir. Bu sebzeler aynı zamanda alkali oldukları için vücudun pH dengesini de koruyarak zararlı bakterilerin çoğalmasını engeller. Zeytinyağı, kabuklu yemiş, balık ve tohum yağları soğuk sıkım şeklinde kullanılmalıdır. Günde 1.5- 2 litre su içilmelidir.”