02 Eylül 2020 Çarşamba 22:03 | Son Güncelleme:
Okulun arka tarafında oluşturdukları bahçeye de karpuz, kavun, domates, fasulye, biber ve kabak gibi çok sayıda meyve ve sebze eken çift, elde ettikleri organik ürünleri satarak okulun ihtiyaçlarını karşılıyor.
Örnek öğretmenler! Okul giderleri için çiftçi oldular
Ağrı'nın Tutak İlçesi'ne Dağlıca Köyü'nde görev yapan öğretmen Eren ve Altun Oruç çifti, büyük eksikleri olan köy okulunda öğrencilerin daha iyi koşullarda öğrenim görmesi için bahçe ekip biçmeye başladı.
Okulun arka tarafında oluşturdukları bahçeye de karpuz, kavun, domates, fasulye, biber ve kabak gibi çok sayıda meyve ve sebze eken çift, elde ettikleri organik ürünleri satarak okulun ihtiyaçlarını karşılıyor.