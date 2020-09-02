Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,3966
  • 8,7633
  • 461.686
  • 1083.91
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güneş
    3. >
  3. Örnek öğretmenler! Okul giderleri için çiftçi oldular
02 Eylül 2020 Çarşamba 22:03 | Son Güncelleme:

Örnek öğretmenler! Okul giderleri için çiftçi oldular

Örnek öğretmenler! Okul giderleri için çiftçi oldular

Ağrı'nın Tutak İlçesi'ne Dağlıca Köyü'nde görev yapan öğretmen Eren ve Altun Oruç çifti, büyük eksikleri olan köy okulunda öğrencilerin daha iyi koşullarda öğrenim görmesi için bahçe ekip biçmeye başladı.

Okulun arka tarafında oluşturdukları bahçeye de karpuz, kavun, domates, fasulye, biber ve kabak gibi çok sayıda meyve ve sebze eken çift, elde ettikleri organik ürünleri satarak okulun ihtiyaçlarını karşılıyor.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplandı... 'Oyun kurucu' Türkiye vurgusu
Türkiye'den Yunanistan'ın iddialarına yanıt: Tamamen hayal mahsulüdür
Kadına şiddetin baş suçlusu alkol… Akşam TV Cep Belgesel'de…
Aksungur İHA'dan büyük başarı... 49 saatlik uçuşa imza attı
Francisco Montero, Beşiktaş'ta
Nakdi ücret desteğinden kimler yararlanabiliyor?

Nakdi ücret desteğinden kimler yararlanabiliyor?

Bilim dünyasının geri getirmek istediği hayvanların listesi

Bilim dünyasının geri getirmek istediği hayvanların listesi

İstanbul'un gizli sarayı böyle görüntülendi

İstanbul'un gizli sarayı böyle görüntülendi

Pompeiopolis Antik Kenti'nde 2020 yılı kazıları devam ediyor

Pompeiopolis Antik Kenti'nde 2020 yılı kazıları devam ediyor