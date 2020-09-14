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14 Eylül 2020 Pazartesi 22:39 | Son Güncelleme:

Okulun boya badanası öğretmenlerden

Okulun boya badanası öğretmenlerden

Van'ın Erciş İlçesi'nde Örene Mahallesi'ndeki Bir Nisan İlkokulu'nda görevli öğretmen ve idareciler, 21 Eylül'de aşamalı olarak yüz yüze başlayacak eğitim öğretim dönemi öncesi görev yaptıkları okullarının bakım ve onarımını gerçekleştirmek için çalışma başlattı.

Eksikleri tamamlayan gönüllü öğretmenler, ellerine fırça alıp, okulların duvarlarını boyadı, sıraların tadilatını yaparak sınıfları yeni eğitim öğretim sezonuna hazırladı. 

<p>Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki Şirinevler Ortaokulu'nda görevli İngilizce öğretmeni Esra B., i

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