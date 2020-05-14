Öksüz ve yetimlerin 'Yaşam Çiçeği'

GÖNDERİLEN VİDEODAN ETKİLENDİ



İstanbul'da hemşirelik yapan Tuğçe Kılıç (32), iki yıl önce kurbanını annesinin teşvikiyle Arakan'daki Müslümanlara bağışladı. Kendisine yollanan video sayesinde kurbanın ihtiyaç sahiplerine ulaştığını gören Kılıç, "Daha fazla ne yapabilirim" diye düşünürken, doktor, hemşire, öğretmen, avukatlardan oluşan arkadaşlarıyla birlikte, Yaşam Çiçeği Derneği'ni kurdu. Hemen çalışmalara başlayan dernek, ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve giyim yardımına başladı.

O ANLARI BAĞIŞÇILARLA PAYLAŞIYOR



Tuğçe Hemşire, yardımları teslim ederken video çekip bağışçılara iletiyor. Videoda ihtiyaç sahiplerinin yüzünü göstermeyen gönüllüler, gıdadan temizlik malzemesine, bebek bezinden oyuncağa kadar birçok yardım malzemesini ailelere ulaştırıyor. Bu yıl da ramazanda Arakan'a yardım gönderdiklerini, iftar organizasyonu düzenlediklerini ve 200 aileye erzak yardımı yapacaklarını bildiren Kılıç, genelde öksüz, yetim ve ihtiyaç sahiplerine yönelik faaliyette bulunduklarını dile getirdi.

İYİLİĞE VESİLE OLUYORUZ



Koronavirüs sürecinde ve ramazan ayı dolayısıyla erzak yardımı yaptıklarını dile getiren Tuğçe Kılıç, "Bu yaptıklarımız bize ulaşan bağışçılarımız sayesinde. Biz sadece vesile oluyoruz. Yardım aslında bir başkasına bir şey verirken kendini iyileştirmektir, kendine bir iyiliktir" diyor.