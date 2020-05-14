Öksüz ve yetimlerin 'Yaşam Çiçeği'
Çevresindeki öksüz, yetim ve ihtiyaç sahiplerine yardım eden Tuğçe Hemşire, 2 yıl önce ‘Yaşam Çiçeği' adıyla dernek kurdu. Şimdi yardımseverlerden aldığı destekle gıda ve giyim malzemelerini, yurtiçinde ve yurtdışında yüzlerce aileye ulaştırıyor.
GÖNDERİLEN VİDEODAN ETKİLENDİ
İstanbul'da hemşirelik yapan Tuğçe Kılıç (32), iki yıl önce kurbanını annesinin teşvikiyle Arakan'daki Müslümanlara bağışladı. Kendisine yollanan video sayesinde kurbanın ihtiyaç sahiplerine ulaştığını gören Kılıç, "Daha fazla ne yapabilirim" diye düşünürken, doktor, hemşire, öğretmen, avukatlardan oluşan arkadaşlarıyla birlikte, Yaşam Çiçeği Derneği'ni kurdu. Hemen çalışmalara başlayan dernek, ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve giyim yardımına başladı.
O ANLARI BAĞIŞÇILARLA PAYLAŞIYOR
Tuğçe Hemşire, yardımları teslim ederken video çekip bağışçılara iletiyor. Videoda ihtiyaç sahiplerinin yüzünü göstermeyen gönüllüler, gıdadan temizlik malzemesine, bebek bezinden oyuncağa kadar birçok yardım malzemesini ailelere ulaştırıyor. Bu yıl da ramazanda Arakan'a yardım gönderdiklerini, iftar organizasyonu düzenlediklerini ve 200 aileye erzak yardımı yapacaklarını bildiren Kılıç, genelde öksüz, yetim ve ihtiyaç sahiplerine yönelik faaliyette bulunduklarını dile getirdi.
İYİLİĞE VESİLE OLUYORUZ
Koronavirüs sürecinde ve ramazan ayı dolayısıyla erzak yardımı yaptıklarını dile getiren Tuğçe Kılıç, "Bu yaptıklarımız bize ulaşan bağışçılarımız sayesinde. Biz sadece vesile oluyoruz. Yardım aslında bir başkasına bir şey verirken kendini iyileştirmektir, kendine bir iyiliktir" diyor.