Oğlu için çiftçi oldu

İyi düzeyde Rusça ve Farsça, orta düzeyde İngilizce bilen Korkmaz, "Oğlumun mutlu olması için bana altın tepsiyle sunulan şeyleri geri çevirdim. Önceden ayda 2-3 defa atak geçirdiği oluyordu. Şimdi 2 ya da 3 ayda bir atak geçiriyor. Köy hayatını sevdik" dedi.