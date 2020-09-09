09 Eylül 2020 Çarşamba 20:54 | Son Güncelleme:
Oğlu için çiftçi oldu
Ankara'da turizm firmasında işletme müdürlüğü yapan Recep Korkmaz, bipolar bozukluğu olan 23 yaşındaki oğlu için kariyerinden vazgeçip Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki köyüne yerleşerek hayvancılığa başladı.
İyi düzeyde Rusça ve Farsça, orta düzeyde İngilizce bilen Korkmaz, "Oğlumun mutlu olması için bana altın tepsiyle sunulan şeyleri geri çevirdim. Önceden ayda 2-3 defa atak geçirdiği oluyordu. Şimdi 2 ya da 3 ayda bir atak geçiriyor. Köy hayatını sevdik" dedi.