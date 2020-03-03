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  3. Oğlak kontrollü, terazi huzursuz

Oğlak kontrollü, terazi huzursuz

Oğlak kontrollü, terazi huzursuz

Bugün burçları neler bekliyor?

KOÇ

Kardeşlerle ilgili kısa mesafe görüşmeleri içinde olacaksınız. Bugün duygularınız oldukça karışık, değişik düşünceler içindesiniz ve ikilem yaşıyorsunuz. Düşündüğünüz olayların farklı bir şekilde yansıtılmasından dolayı rahatsızlık duyabilirsiniz. Fevri davranmak yerine beklemeyi tercih etmelisiniz. 

BOĞA

Maddi konularınıza akıllıca yorumlar getiriyor ve iletişim konusunda başarılı kompozisyonlar çiziyorsunuz. Girişimciliğinizi farklı konular üzerinde de denemek istiyorsunuz. Riskler konusunda dikkatli olmalı ve kendinize her konuda güvenmelisiniz. Doğru zamanı beklemekte yarar var. Sizi şaşırtmak istemeleri söz konusu olacak. 

İKİZLER

Düşüncelerinde hızlı gelişen ve bir an önce yaşama geçirmeniz gereken bir sürece girmiş bulunmaktasınız. Bazı işlerinizi ertelemekle çok şey kaybedebilirsiniz. Bugün, işyerinizde sizi bekleyen yoğun bir çalışma temposu var. Partnerinizin düşüncelerini direkt söylemesi olumsuz bir şekilde karşı çıkmanıza neden olabiliyor. 

YENGEÇ

Arkadaşlarınızla fikir çatışmaları yaşamanız mümkün. Organizasyonlar konusunda kendi düşüncelerinizi kabul ettirmeye çalışıyor ve sizi karşı çıkanlara tepki gösteriyorsunuz. Bugün ikna kabiliyetinizi kullanmak, işe yarayacak ve bir takım çalışmaların içinde olacaksınız. Heyecanlı ve duygulu yönlerinizi ortaya koyuyorsunuz.

ASLAN

Bugün iddialı tavırlarınızla ortaya çıkıyor ve toplumda dikkat çekici işler yapmak istiyorsunuz. Egolarınızı tatmin etmek için elinize geçecek fırsatları akıllıca kullanmalısınız. Olaylara yönetici bir tavırla yaklaşıyorsunuz. İyi niyetli dostlarınızla size önereceği tekliflere hayır demeden önce düşünmelisiniz. 

BAŞAK

İdeallerinizi gerçekleştirme konusunda araştırmacı yönlerinizi kullanmalısınız. Cömert tavırlarınızla karşınızdaki kişiyi etkiniz altınıza alacaksınız. Bugün kendinizden emin bir şekilde davranıyorsunuz. Yönetici yönünüzü kullanırken, sabit düşündüğünüz için, size karşı gelenlere tavırlı yaklaşmanız muhtemel. 

TERAZİ

Kişisel çatışmalar içinde olabilirsiniz. Ay'ın konumu, huzursuz ve çelişkili yönlerinizi ortaya çıkarıyor. Yapacağınız işleri planlama konusunda zorluklar yaşayacaksınız. Ortak fikirlerine ihtiyaç duyduğunuz kişilerle bir araya gelebilirsiniz. Dostlarınızın size önerilerini önemsemelisiniz. Bazen bireysellikten zarar görebiliyorsunuz. 

AKREP

Bugün kendinizin değeri konusunda farkındalık yaşayabilir ve girişimci ruhunuzu ön plana çıkarabilirsiniz. Atak hareket ediyor ve kendinize güveniyorsunuz. Maddesel konularda beklediğiniz fırsatları yakalamak ve iş olanaklarınızı genişletmek için uygun bir dönemdesiniz. Sadece, riskleri unutmamalısınız. 

YAY

Karşılıklı ilişkilerinizde yaşamanız gereken sıra dışı olaylar gündem kazanacak. Heyecanlı ve enerjik davranarak sevdiğiniz kişiyi etkilemek isteyeceksiniz. Bugün onunla canlı bir performans yakalayacaksınız. Fakat bazı problemlerinizi gözden geçirmeli bir daha aynı sorunları yaşamamalısınız. 

OĞLAK

Çalışma temponuzu dinamik tuttuğunuz müddetçe, başaramayacağınız iş yok. Bugün Ay'ın konumu, çalışma yaşantınızda bir takım yenilikler içinde olacağınızı gösteriyor. İstekleriniz konusunda aşırılık yaşayabilirsiniz. Oto kontrol sistemini kullanmak zorunda kalacağınız durumlar söz konusu olacaktır. 

KOVA

Enerjinizin yüksek olduğu bir gün. Sevdiğiniz kişiye yüklediğiniz duygusal gereksinme onu çok fazla etkileyecektir. Bugün risk alma konusunda çekimser davranabilirsiniz. Sosyal yaşamınızda hareketlenme söz konusu fakat karşılaştığınız kişilerle bazı problemler söz konusu olacak. Olayları abartmadan regüle etmelisiniz.

BALIK

İçinizde biriken enerjiyi çevre ilişkilerine de yansıyor. Bugün evinizle ilgili yoğun bir çalışma temposu içindesiniz. Uzun süredir yarım kalan projelerinizi artık tamamlamalısınız. Aklınıza takılan pürüzler sizi sıkmamalı. Kendi içi dünyanızda geniş düşünüyor fakat uygulama alanında tereddüt ediyorsunuz. 


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