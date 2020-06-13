Nakil beklerken konuşmayı bıraktı

Nihat sürekli acıktığı için ona günde 3-4 öğün fazladan yemek yapıp hastaneye götüren baba Hikmet Karakuzu, “7 aydır işsizim. Çocuğumuz için her şeyi göze aldık" dedi. Anne Derya Karakuzu ise "Nihat önceden konuşup, derdini anlatabiliyordu, artık konuşmayı bıraktı, içine kapandı" diye konuştu.