13 Haziran 2020 Cumartesi 00:18 | Son Güncelleme:
Nakil beklerken konuşmayı bıraktı
Antalya'da ince bağırsağındaki kitle nedeniyle tedavi gören ve 7 aydır ilik nakli bekleyen 3 yaşındaki Nihat Karakuzu, bağırsakları dışarıda olarak yaşamına devam ediyor.
Nihat sürekli acıktığı için ona günde 3-4 öğün fazladan yemek yapıp hastaneye götüren baba Hikmet Karakuzu, “7 aydır işsizim. Çocuğumuz için her şeyi göze aldık" dedi. Anne Derya Karakuzu ise "Nihat önceden konuşup, derdini anlatabiliyordu, artık konuşmayı bıraktı, içine kapandı" diye konuştu.