Müşteri beklerken 1000 kitap bitirdi
Afyonkarahisar'a bağlı Sultandağı ilçesindeki bahçesinde yetiştirdiği meyveleri, yol üzerinde, şehirlerarası yolculuk yapan vatandaşlara satan 53 yaşındaki Abdulkadir Özçelebi, mesaisinin büyük kısmını kitap okuyarak geçiriyor.
Ortaokulu ailesine bakmak için terk etmek zorunda kalan ve çocuk yaşta çiftçiliğe başlayan Özçelebi'nin örnek "okuma aşkı", müşterilerle özel bir bağ kurmasını da sağlıyor. 6 yıldır kitapsız bir gün geçirmediğini anlatan Özçelebi, “Her konuda okurum, istişare ederim, bir şeyler öğrenirim. Kitap okursan kötü düşüncelerden arınırsın" dedi.