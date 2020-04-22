Müşteri beklerken 1000 kitap bitirdi

Ortaokulu ailesine bakmak için terk etmek zorunda kalan ve çocuk yaşta çiftçiliğe başlayan Özçelebi'nin örnek "okuma aşkı", müşterilerle özel bir bağ kurmasını da sağlıyor. 6 yıldır kitapsız bir gün geçirmediğini anlatan Özçelebi, “Her konuda okurum, istişare ederim, bir şeyler öğrenirim. Kitap okursan kötü düşüncelerden arınırsın" dedi.