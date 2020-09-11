Mühendis gibi TIR şoförü

64 yaşındaki Onat evinin elektriği için yaptığı müracaatlardan sonuç alamayınca kendi elektriğini kendi üretmeye karar verdi. Dere üzerine kurduğu aparatlarla elektrik ihtiyacını sağlayan Onat, boşa akan dere suyunu değerlendirmiş olduğunu söyledi. Onat, "TIR bozulsa bile kendim yaparım kolay kolay tamirciye götürmem” diyor.