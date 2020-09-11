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11 Eylül 2020 Cuma 22:48 | Son Güncelleme:

Mühendis gibi TIR şoförü

Mühendis gibi TIR şoförü

Trabzon'un Çaykara İlçesi'nde yaşayan ilkokul mezunu TIR şoförü Salih Onat yaptıkları ile mühendisleri aratmıyor.

64 yaşındaki Onat evinin elektriği için yaptığı müracaatlardan sonuç alamayınca kendi elektriğini kendi üretmeye karar verdi. Dere üzerine kurduğu aparatlarla elektrik ihtiyacını sağlayan Onat, boşa akan dere suyunu değerlendirmiş olduğunu söyledi. Onat, "TIR bozulsa bile kendim yaparım kolay kolay tamirciye götürmem” diyor.

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