Milli yüzücümüz Barbie'ye model oldu! 'Kollarım yok ama kanatlarım var'

AMAÇ ÖN YARGILARI YIKABİLMEK



2015 yılından bu yana başarılı kadınların, gelecek nesillere ilham vermesi amacıyla Barbie bebekleri yapılıyor. Farklı mesleklerden kadınların olduğu rol model kadınların ortak noktası toplumda kız çocuklarının potansiyellerini ortaya çıkarmalarını engelleyen ön yargıları yıkabilmeleri.

GELECEK NESİLLERE ÖRNEK OLACAK



Daha önce Çağla Kubat ve Gülse Birsel'in oyuncak bebeklerini yapan Barbie, bukez rol model olarak 17 yaşındaki Milli Yüzücü Sümeyye Boyacı'yı seçti. Büyük ilgi gören oyuncağıyla birlikte poz veren Paralimpik yüzücü, “Kollarım yok ama kimsenin görmediği kanatlarım var” dedi.

Başkan Erdoğan, madalyalı paralimpik yüzücüler Boyacı ve Sevilay Öztürk'ü eylülde Külliye'de kabul etmişti.

AKVARYUMDAN İLHAM ALDI



Sümeyye Boyacı, birinci sınıfta ayaklarıyla yazı yazmayı öğrendi. Akvaryumdaki balıkları dikkatli bir şekilde izledikçe kolsuz yüzdüklerini keşfetti ve yüzmeye başlamaya karar verdi. Geçen yıl Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.