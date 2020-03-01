Meyvenin içini ye kabuğunu at

Meyvelerin vitamin ve minerallerinin büyük kısmının kabuklarında olduğunu biliyor muydunuz? Beslenme uzmanları, meyve kabuklarının kanser riskini azaltma, kolesterol ve tansiyonu dengelemenin yanı sıra soğuk algınlığı, mide rahatsızlığı, sinirleri yatıştırma ve baş ağrısı gibi hastalıkların tedavisinde de doğal ilaç olarak kullanılabileceğini dile getiriyor. Bunun için iyice yıkadığınız kabukları kaynatarak çay olarak tüketmeniz gerekiyor.

LİMON

Flavonoidler açısından zengin olan limon kabuğunun ilaç gibi faydası vardır. Cilt kanserine karşı korur, bağışıklık sistemini güçlendirir, cildi gençleştirir ve sinirleri yatıştırır.



PORTAKAL

Kötü kolesterolü düşürmeye yardımcı olur. Cilt kanserine karşı korur. Kan dolaşımını hızlandırıp kalp hastalıklarına karşı koruyor.



ELMA

Elma, bütün faydalarından yararlanmak için mutlaka kabuğuyla tüketilmelidir. Kansere karşı korur, bağırsakları çalıştırır, özellikle diyabet hastaları için mucize bir meyvedir. Kabuğuyla demleyeceğiniz çay da kan şekerini dengeler.



MANDALİNA

C vitamini açısından oldukça zengin olan mandalina kabukları sindirim sistemini düzenliyor, kanser hastalıklarına karşı koruyor, soğuk algınlığını önlüyor.



GREYFURT

Greyfurtu kabuğuyla tüketmek çok faydalıdır. Felç ve kalp krizini önlemede yardımcı olur. Kolesterolü düşürür. Greyfurt yerken bıçak kullanmayın. Bütün olarak tüketin. Kabuğunu çay olarak hazırlayacaksanız, tadının acı olmaması için diğer meyvelerin kabuklarıyla karıştırın.