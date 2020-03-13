Mesane kanseri kadınları da tehdit ediyor

Mesane kanseri, idrar kesesinin iç yüzeyini döşeyen hücrelerin kontrolsüz çoğalarak bir kitle haline gelmesi olarak tanımlanıyor ve ülkemizde erkeklerde görülen kanserler arasında dördüncü sırada yer alıyor. Endüstriyel toplumlarda daha sık görülen bu hastalıkta yeni tanı alan her dört hastadan üçü, erkek. Ancak kadınlarda görülme sıklığının da yıllar içinde arttığına değinen Acıbadem Taksim Hastanesi Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Can Öbek, “Mesane kanseri kadınlarda daha ölümcül olabiliyor. Bunun nedeni tam olarak bilinemese de tanıda gecikme, biyolojik farklılıklar ve tedavi seçimleri etken faktörler olarak sıralanabilir. Hastalığın ileri yaşlarda ortaya çıktığını da söyleyebiliriz. Hastalarımızın yüzde 90’ı 50 yaşın üzerindedir ve ortalama yaş da 73’tür” diye bilgi veriyor.

PASİF İÇİCİ DE OLUNMAMALI



Bu hastalığın en önemli sebebi olarak da tütün ürünleri tüketimi gösteriliyor. Prof. Dr. Öbek, sözlerine şöyle devam ediyor: “Sigara kullanan kişilerde mesane kanseri sıklığı içmeyenlere göre dört kat fazla. Sigara ile alınan kanser yapıcı maddeler böbreklerden süzülür. Dolayısıyla sigara, tüm idrar yollarını olumsuz yönde etkileyebiliyor. Ancak idrar, mesanede uzun saatler kaldığı için kanser yapıcı etkisini en çok bu organda gösteriyor. Mesane kanseri tanısı sonrası içmeye devam etmek, tedavilerden alınan sonuçları olumsuz etkiler; hastalığın tekrarlama ve ilerleme olasılığını artırır. Tütün kullanımı süresi ve miktarı bu hastalığa yakalanma ile doğrudan alakalı. Ayrıca pasif içicilik de hastalık nedeni olabiliyor.”

AĞRI YOKSA DİKKAT!



Aaştırmalar elektronik sigaraların da mesane kanserine yol açtığı görüşünü destekliyor. Hastalığın en önemli belirtisinin idrarda kanama olduğunu ifade eden Prof. Dr. Can Öbek, “Mesane kanseri için henüz bir tarama testi yok. Bu nedenle belirtileri çok dikkatle ele almak gerekiyor. En önemli belirti olan idrarda kanama kısa süreli olup geçebilir ve tekrarlaması uzun zaman sonra olabilir. Kanamanın ağrısız olması kuşkuyu artırır. İdrarında kan gören kişilerin herhangi bir muayene ve tetkik yapılmadan ‘üşütme, kum dökme, sistit’ gibi yanlış teşhislerle vakit kaybetmeleri, hayati sonuçlar doğurabilir. Mesane kanseri bazen idrarda kan olmadan yanma, sızı ve sık idrara çıkma gibi belirtilerle kendini gösterebilir” dedi.