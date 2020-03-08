Marmara depremi milli güvenlik sorunu

'Marmara Depremi ve Tsunami Potansiyeli' paneline konuşmacı olarak katılan Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Marmara depreminin olacağını söylemenin kehanet değil, çok basit bir bilgi olduğunu belirtti. Ersoy, 'Şu anda Türkiye'de nerelerde stres birikmiş, nerelerde sismik boşluklar var hepsini biliyoruz" dedi.

Marmara depreminin milli güvenlik sorunu olduğunun altını çizen Prof. Dr. Ersoy, "Gerçekten bunu inanarak söylüyorum. Büyük bir kaos olabilir. Türkiye'de 22 milyon konut var, 6 milyonu burada. Marmara, Türkiye'ye bakabilir ama Türkiye Marmara'ya bakamaz' diye konuştu.

