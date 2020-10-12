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12 Ekim 2020 Pazartesi 18:33 | Son Güncelleme:

Linet'ten ekibine jest! Kapadokya'da hem tatil hem iş

Linet'ten ekibine jest! Kapadokya'da hem tatil hem iş

Şarkıcı Linet 25 kişilik ekibini Kapadokya tatiline götürerek jest yaptı.

Şarkıcı Linet, 25 kişilik ekibini Kapadokya tatiline götürdü. Tatilde yeni şarkılar ürettiklerini söyleyen Linet, yeni projesi için de fotoğraf çekimini tamamladı. Şarkıcı, ‘’Koronadan dolayı tüm dünyada olduğu gibi, ekibimde psikolojik olarak çok yorulmuştu, onların kafasını dağıtmasını istedim. Hem gezdik hem eğlendik. Böylelikle üretim gücümüz arttı’’ diye konuştu. 

Editör: Eda Cabul <a href='#0'>eda.cabul@turkmedya.com.tr</a>

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