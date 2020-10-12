Linet'ten ekibine jest! Kapadokya'da hem tatil hem iş

Şarkıcı Linet, 25 kişilik ekibini Kapadokya tatiline götürdü. Tatilde yeni şarkılar ürettiklerini söyleyen Linet, yeni projesi için de fotoğraf çekimini tamamladı. Şarkıcı, ‘’Koronadan dolayı tüm dünyada olduğu gibi, ekibimde psikolojik olarak çok yorulmuştu, onların kafasını dağıtmasını istedim. Hem gezdik hem eğlendik. Böylelikle üretim gücümüz arttı’’ diye konuştu.