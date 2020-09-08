08 Eylül 2020 Salı 21:09 | Son Güncelleme:
Leyla Feray Uyanış Büyük Selçuklu kadrosuna dahil oldu!
En son 2016-2017 sezonunda Muhteşem Yüzyıl Kösem isimli dizide Ayşe Sultan olarak televizyonda yer alan oyuncu, ayrıca Netflix'te yayınlanan mini dizi Rise of Empires Ottoman isimli yapımda da Huma Hatun olarak bulunmuştu.
Leyla Feray şimdi de TRT1'in yeni dizisi Uyanış Büyük Selçuklu kadrosuna dahil oldu. Gevher Hatun karakterine hayat verecek olan Feray, 28 Eylül Pazartesi akşamı izleyiciyle buluşacak.