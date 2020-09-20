Köy çocuklarının kahramanı

Cafer Canşi, 6 yıldır köy okullarında çocukların mutlu olması için çırpınıyor. Gittiği okullarda çocuklarla tek tek ilgilenip, mutluluklarına ortak oluyor.



6 YILDIR MÜCADELE EDİYOR

Ağrı'nın Bezirhane Köyü’nde dünyaya gelen Cafer Canşi, kış mevsimlerinin sert geçtiği Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde özellikle kırsaldaki köy çocuklarına yardım etmek amacıyla 6 yıl önce ‘Köy Okulları Yardım Projesi’ni başlattı. Hayırseverlerin yardımlarını, Türkiye'nin dört bir yanındaki köylere ulaştıran Cafer Canşi, bot, mont ve kırtasiye malzemeleriyle 100 bini aşkın öğrencinin gönlünde taht kurdu.

160 ÇOCUK TABLETİNE KAVUŞTU

Türk Hava Yolları’nın Ağrı ofisi çalışanı Canşi, şimdi de uzaktan eğitim alma imkânı olmayan öğrenciler için tablet ve internet bağışı kampanyası başlattı. Canşi, çocukların kesintisiz eğitim alabilmeleri için yardımseverlere önemli bir çağrıda bulundu. Çağrıya kayıtsız kalmayan yardımseverlerin desteğiyle Ağrı’nın Esenköy İlkokulu’ndaki 25 çocuğa tablet hediye edildi. Proje kapsamında bugüne kadar 160 çocuk yeni tabletlerine kavuştu.