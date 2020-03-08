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Koronavirüs'ün ilk belirtisi gözde olabilir

Koronavirüs'ün ilk belirtisi gözde olabilir

Yeni Koronavirus (COVID19) sorununun giderek büyüdüğü son günlerde bu virüsün solunum sisteminin yanı sıra göz tutulumu yapabileceğini ve hatta ilk bulguların gözde olabileceği de unutulmamalı.

Zira ilk şüpheli vakaları teşhis edip bildiren ve kendisi de enfekte olup hayatını kaybeden hekimin de göz doktoru olduğunu hatırlatan Anadolu Sağlık Merkezi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Burcu Usta Uslu, “Virüs göze damlacık yolu ile bulaşarak gözde konjonktivite (kırmızı göz hastalığı) sebep olabilir” dedi. Diğer viral kırmızı göz hastalıklarında olduğu gibi yeni coronavirus belirtileri arasında da gözde kızarıklık, çapaklanma, sulanma gibi bulguların seyredebildiğini söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Burcu Usta Uslu, “Bu şikayetler ile başvuran hastada ayırıcı tanıda akla coronavirusu getirmekte fayda var. Göz doktoruna konjonktivit ile başvuran hastada ateş, solunum yolu tutulumu bulguları varsa ve öksürük, solunum güçlüğü de eşlik ediyorsa Coronavirus akla getirilmeli” açıklamasında bulundu. 


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