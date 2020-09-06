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  3. Koronadan değil koleradan korkuyoruz
06 Eylül 2020 Pazar 08:00 | Son Güncelleme:

Koronadan değil koleradan korkuyoruz

Koronadan değil koleradan korkuyoruz

Edirne'nin Necatiye Köyü'nde kanalizasyon tıkanıp taşınca dereye karıştı. İçme suyu borularının derenin içinden geçtiğini ve o suyu içtiklerini söyleyen köy halkı, 'Bizi virüs değil kolera öldürecek' diye isyanda!

BORULAR AÇIK DURUMDA 

Edirne'nin Havsa ilçesine bağlı Necatiye köyündeki kanalizasyon sisteminin tıkanması nedeniyle, lağım suları köyün içinden geçen Cami Deresi'ne aktı. Köyün içme suyu borularının açık kanalizasyona dönüşen derenin içinden geçtiğini ve kanalizasyon sularının da içme sularına karıştığını öne süren köylüler, “Çok mağduruz, biz koronavirüsten değil koleradan korkuyoruz” diye isyan etti.

SU BULANIK VE PİS KOKULU

800 nüfuslu Necatiye Köyü'nün muhtar yardımcısı Sunay Avcı, sorunun 5 yıldır devam ettiğini söyledi. Avcı, "Daha önce birkaç defa onardılar, su erozyonu boruları koparıp attı. Yetkilerin bir an önce kanalizasyon sistemini yapmasını istiyoruz. Şebekede borular boşaldığı zaman bu lağım suyu içme suyuna contalardan çatlaklardan karışıyor. Musluktan bulanık ve kokulu bir lağım suyu akıyor" dedi.

BİR ÇOK HASTALIK OLABİLİR

Köyün eski muhtarı Sezgin Kayacık, derenin köy içinden geçen 1100 metrelik bölümüne yıllardır çalışmayan kanalizasyonun karıştığını belirterek, "Muhtar iki kez yaptırdı boruları fakat yine sel götürdü. Şu anda köyün içme suyu pislik içinde. Birçok hastalığa neden olabilir" dedi. 

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