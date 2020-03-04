Kışın kalp krizi riski yüzde 30 artıyor

Özellikle kalp, yüksek tansiyon, diyabet, akciğer hastalığı ve obezite gibi rahatsızlıkları olanların yanı sıra sigara içenler ve yaşlılarda da risk fazlalaşıyor. Bu nedenle göğüsteki sıkışma ve ağrı hissinin ciddiye alınması gerekiyor. Acıbadem Fulya Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Fahri Fatih Tipi, soğuk hava nedeniyle damarların büzülmesi, vücut ısısının korunmasında kalbe düşen iş yükünün artması, kan basıncı ve kolesterol seviyelerindeki yükselme gibi faktörlerin kalp krizi riskini artırdığını vurguluyor. Dr. Fahri Fatih Tipi, “Soğuk havalara karşı alınabilecek en basit önlem, mevsim şartlarına ve hava durumuna uygun giyinerek korunmak. Bu nedenle kalın giyinme ihtiyacı duymayabiliyoruz. Bazen de şık görünmek uğruna vücudumuzu soğuğa maruz bırakabiliyoruz. Ancak unutulmamalıdır ki soğuğa bağlı kalp krizi riskini düşürmenin en kolay yolu, soğuktan korunmak. Sıkı giyinirken bere, atkı, eldiven gibi aksesuarları da ihmal etmemek gerekir” diyor.