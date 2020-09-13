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13 Eylül 2020 Pazar 21:29 | Son Güncelleme:

Kıkırdak sağlığı için hareket etmeli

Kıkırdak sağlığı için hareket etmeli

Aktif yaşamın olmazsa olmaz en önemli vücut bölümü olan eklemlerin hareketini sağlayan kıkırdak dokusunun zarar görmesi, geri dönüşümü olmayan sağlık problemlerine neden olabilir.

Prof. Dr. Ahmet Ekin, “Kıkırdak dokusu hareket etmemizi sağlayan, eklemlerimizin iç yüzeyini kaplayan dokudur. Esnek, kırılgan, kaygan bir dokudur. Kayganlığını sağlayan yapısal özelliklerin yanında en önemli oluşum eklem sıvısıdır. Eklem sıvısının azalması ve çoğalması beraberinde birçok soruna neden olur" dedi. Vücudumuzun en büyük eklemleri olan diz, kalça ve ayak bileklerinin en sık kıkırdak sorunlarının yaşandığı eklemler olduğunu söyleyen Ekin, kıkırdak yapısının bozulması durumunda egzersiz, fizik tedavi, doğru beslenmenin öncelikli olduğunu belirtti.  

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