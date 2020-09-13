Kıkırdak sağlığı için hareket etmeli

Prof. Dr. Ahmet Ekin, “Kıkırdak dokusu hareket etmemizi sağlayan, eklemlerimizin iç yüzeyini kaplayan dokudur. Esnek, kırılgan, kaygan bir dokudur. Kayganlığını sağlayan yapısal özelliklerin yanında en önemli oluşum eklem sıvısıdır. Eklem sıvısının azalması ve çoğalması beraberinde birçok soruna neden olur" dedi. Vücudumuzun en büyük eklemleri olan diz, kalça ve ayak bileklerinin en sık kıkırdak sorunlarının yaşandığı eklemler olduğunu söyleyen Ekin, kıkırdak yapısının bozulması durumunda egzersiz, fizik tedavi, doğru beslenmenin öncelikli olduğunu belirtti.